«Для заливщика льда сыграть в НХЛ — самый яркий момент в жизни»

В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) скоро начнется второй раунд плей-офф. Один из фаворитов в борьбе за Кубок Петрова — московская «Звезда», фарм-клуб ЦСКА. Красно-синие выиграли Кубок Шелкового пути — приз победителю регулярного чемпионата ВХЛ. Но в первом раунде не без труда победили «Торпедо» из Усть-Каменогорска в пяти матчах, еще раз доказав, что в вышке конкуренция пока гораздо жестче, чем в КХЛ, где во многих сериях победитель, кажется, очевиден заранее.

Основной вратарь «Звезды» — Максим Третьяк, внук одного из лучших голкиперов мира, нынешнего президента ФХР Владислава Третьяка. 23-летнего хоккеист делал несколько попыток закрепиться в КХЛ, но все они оказывались неудачными. В частности, в начале нынешнего сезона серебряный призер молодежного чемпионата мира-2016 сыграл лишь две встречи за рижское «Динамо», после чего в очередной раз вернулся в «Звезду».

В интервью «Известиям» Максим Третьяк рассказал об уровне противостояний команд в ВХЛ, желании еще раз попробовать себя в КХЛ. Он также оценил недавний эпизод в НХЛ, когда в матче «Торонто» и «Каролины» у последней из-за травм выбыло два вратаря. Их заменил не игравший на профессиональном уровне 42-летний заливщик льда местной арены, который умудрился помочь своей команде победить.

— Почему в вышке больше напряженных игр первого раунда плей-офф, чем в КХЛ?

— Все играют, все хотят победить. Равнодушных здесь нет. Люди живут хоккеем, и никто не хочет проиграть, потому что все здесь мужчины. Поэтому я считаю, что раз уж вы вышли в плей-офф, то уже нет первых, последних или средних команд. Все одинаковые, и каждый может обыграть каждого. Вы это могли увидеть на примере противостояния нашей команды с Усть-Каменогорском. Очень трудная получилась серия, особенно последняя игра, когда уступали 0:2 в третьем периоде и лишь в овертайме победили 3:2.

— Это и удивляет. Ваша команда достаточно уверенно выиграла регулярный чемпионат, а в итоге намучилась с соперником, в последний момент прошедшим в плей-офф…

— Лично меня это не удивило. Я знал, что будем играть против хорошей команды. В этом сезоне с ней в первый раз встретился, но раньше против неё играл. Всегда знал, что она высоко идет, и лишь этот сезон у «Торпедо» по неизвестным причинам получился тяжелым. Однако команда очень хорошая и техничная. Знал, что легкой игры не получится. Но и мы тоже с характером и хорошо готовы физически. Понимали, что надо добавлять. И добавили там, где надо. В результате смогли забить, за что спасибо ребятам, которые на характере вытащили игру. Конечно, хотелось победить и не доводить серию до шестого матча.

— Во втором раунде серии будет еще жестче?

— Конечно. Думаю, матчи будут еще сильнее. Всё-таки это второй раунд, все хотят выиграть. Проходных встреч в плей-офф вообще не бывает. Поэтому надо сейчас готовиться, отдыхать и во всеоружии подходить к следующей стадии.

— Почему у вас пока не получается закрепиться в КХЛ?

— Трудно сказать. Значит, в чем-то еще надо улучшать свои действия. Хотя, когда выступал за «Адмирал» (в 2016-2017-м. — «Известия»), считаю, что проводил не самые плохие матчи. В этом сезоне прошел целую предсезонку в Риге, был в команде в начале регулярного чемпионата и сыграл один матч (выездное поражение 0:4 от московского «Динамо». — «Известия»), но раз в итоге не закрепился, значит, надо работать еще лучше и доказывать свой уровень. Сейчас пытаюсь это сделать на уровне ВХЛ, стремлюсь приносить пользу команде и побороться с ней за трофей.

— Следили за историей с заливщиком льда на домашней арене «Торонто», вставшим в ворота «Каролины»?

— Да, видел. Прикольно получилось. Очень необычная история — человек, который не играл на профессиональном уровне, вышел на лед и помог своей команде выиграть. Думаю, для него это стало ярким моментом и точно одним из самых приятных в жизни. Что тут сказать? Классно, что так иногда случается. А мужик молодец, что справился.

— Вы бы поддержали внесение в регламент КХЛ и ВХЛ возможность аналогичной заявки на матч любителя на случай травм двух вратарей одной команды?

— Не знаю. Честно говоря, мне трудно ответить. В России давно принято, что третий вратарь всегда ездит со своей командой. Не могу сказать, прижилась бы эта НХЛ-овская фишка. Не уверен, что нашлось бы много людей, которые могли так же успешно встать в ворота в матче профессиональных команд.