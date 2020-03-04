«Только почувствовали себя чемпионами, и Бог нас наказал»

В среду в первом раунде плей-офф КХЛ действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА проведет второй матч серии против нижегородского «Торпедо». В стартовой встрече армейцы одержали победу со счетом 3:0.

Накануне в расположение команды был вызван 19-летний нападающий Максим Соркин. В конце прошлой недели его отправляли в фарм-клуб красно-синих — «Звезда», чтобы помочь команде довести до победы серию первого раунда плей-офф ВХЛ против «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Коллектив из Казахстана выиграл у армейцев один из матчей, а в двух проиграл лишь в овертайме. В воскресной пятой встрече он вел за восемь минут до конца основного времени со счетом 2:0, но армейцы спаслись от поражения, дожали соперника в овертайме (3:2) и прошли во второй раунд. Уже через сутки Максим Соркин сидел на скамейке запасных в КХЛ.

Хоккеист весь сезон курсировал между ЦСКА и «Звездой», а зимой съездил на молодежный чемпионат мира в чешские Остраву и Тршинец, где с российской сборной выиграл серебро. Его звено с другим армейцем, Никитой Ртищевым, и динамовцем Ильей Кругловым было в тени других троек, оно играло сдерживающую роль. Тренеры в основном выпускали его на игру в меньшинстве.

Тем не менее эти парни едва не стали героями финала с Канадой, когда в середине третьего периода Соркин забросил третью шайбу и Россия повела 3:1. Казалось, победа в кармане и этот гол станет победным. Но через полминуты соперник сократил отставание, еще через две — сравнял счет, а ближе к концу основного времени вышел вперед и победил (4:3).

Максим Соркин был в заявке на первый матч ЦСКА с нижегородским «Торпедо», но ни разу не вышел на лед. Не исключено, что во второй встрече он получит игровое время. После окончания серии «Звезды» в ВХЛ хоккеист дал интервью «Известиям». Он оценил уровень борьбы в ВХЛ, поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ и рассказал о роли своего звена на МЧМ.

— Тяжело было возвращаться в ВХЛ, проведя полтора месяца в главной команде ЦСКА?

— Да почему тяжело? Наоборот, интересно. Мне хотелось играть. Всегда хочу выходить на лед как можно чаще. Конечно, все стремятся в КХЛ, но и в вышке надо показывать себя с лучшей стороны. Где ставят тебя, там и надо играть. Помогая и главной команде, и фарму. Неважно, где ты находишься в данный момент.

— «Звезда» выиграла регулярный чемпионат ВХЛ, но провела пять очень тяжелых матчей против «Торпедо». Удивило то, как Усть-Каменогорск сопротивлялся?

— Нет. Почему удивило? Все соперники равны, все одинаково настраиваются. Каждая игра — это война, где нюансы определяют, кто сильнее.

— За счет чего спасли решающий пятый матч серии с «Торпедо», в котором горели 0:2 в середине третьего периода?

— Надо было забить простую шайбу. Так называемый мусорный гол. В итоге, когда шайба залетела в ворота соперника с центра площадки, это дало нам толчок к спасению.

— Кого считаете главными конкурентами «Звезды» в борьбе за Кубок Петрова?

— Любой соперник, дошедший до второго раунда, очень силен. По регулярному чемпионату, возможно, выделю питерские команды — «Динамо» и «СКА-Неву». Они такие игровые — хорошо держат шайбу. Но вообще в ВХЛ на любую игру надо настраиваться как на последнюю. Я ведь далеко не против всех играл в этом сезоне — то в ЦСКА вызывался, то в молодежную сборную. Так что мог кого-то упустить.

— Вы быстро морально отошли от поражения в Остраве?

— Да, быстро. Нам сказали просто забыть это. Всё, забыли. Играем дальше, жизнь продолжается.

— Обидно, что ваш третий гол в ворота Канады, который должен был стать победным, не помог? Там ведь мог получиться классный сюжет: четвертое звено, весь турнир находившееся в тени, вносит решающий вклад в триумф…

— Да, задумывались над этим. Как так... Уже почувствовали себя чемпионами, но рано. Только подумали об этом, и Бог нас наказал.

— Как вообще получилось, что бригаде меньшинства удалось забросить ту шайбу?

— Просто, может быть, мне повезло. Хорошо попал по шайбе, которая ко мне отскочила с передачи Круглова. В финале может забить любое звено.

— На том турнире были варианты, что вас будут использовать более широко, чем просто в меньшинстве?

— Мы с Никитой Ртищевым почти всегда играли только в меньшинстве. Все занимались своим делом, и мы думали лишь о том, как выполнить установку тренеров.

— Тренеры ЦСКА объясняли вам и Ртищеву, что надо делать, чтобы со следующего сезона постоянно играть в главной команде, как ваш партнер по молодежке Александр Романов?

— Конечно, нам подсказывают, что надо делать в игре, как вести себя в быту. Но это всё между нами — игроками и тренерами. А то, что Романов закрепился в ЦСКА, молодец. Значит, он очень целеустремленный и доказал свое право там играть. Нам надо брать с него пример.

— Возможно, по окончании этого сезона несколько лидеров ЦСКА уедет в НХЛ, а введение в КХЛ потолка зарплат облегчит вам путь в основу. Вы следите за этими моментами?

— Честно говоря, не обращаю внимания. Главное сейчас, максимально качественно отыграть плей-офф и помочь клубу добиться хороших результатов, будь то ЦСКА в КХЛ или «Звезда» в ВХЛ. А на остальное будем смотреть уже после окончания сезона.