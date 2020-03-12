«Не ожидали, что матчи «Хумо» перенесут из-за коронавируса»

По всему миру продолжаются отмены спортивных соревнований из-за коронавируса. На этой неделе очередь дошла и до турниров в России и на территории постсоветского пространства. В том числе из-за угрозы эпидемии ташкентскому хоккейному клубу «Хумо» запретили играть матчи плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в Узбекистане.

В среду коллектив начал в Москве серию со «Звездой» в рамках четвертьфинала Кубка Петрова. Стартовая встреча была проиграна в овертайме (1:2). В четверг ему предстоит второй матч в столице, а третий и четвертый намечены на воскресенье и понедельник. И это домашние игры для «Хумо». Решено, что их узбекский клуб проведет на территории России. Конкретное место должны определить в четверг.

После первой игры со «Звездой» «Известия» пообщались с генеральным менеджером «Хумо» Нормундсом Сейейсом, который рассказал о ситуации с выбором арены.

— Что решили с переездом?

— Пока мы еще никуда не переехали. Сейчас есть три-четыре варианта, где мы сможем играть домашние матчи.

— Появилась информация, что игры пройдут в Воскресенске. Это не окончательный вариант?

— Это еще не окончательный вариант. Есть и другие. Изначально не было ничего. Но ближе к вечеру стало появляться всё больше вариантов. Всех обзвонили, объяснили ситуацию. Сейчас совместно с лигой прорабатываем решение. В четверг должны определиться.

— Какие новые варианты появились? Случайно, не Балашиха, где освободилась арена после вылета «Авангарда» из Кубка Гагарина?

— Нет-нет, в Балашиху не поедем. Потому что там на льду нет рекламы ВХЛ, а нанести ее в столь короткие сроки практически нереально. Так что смотрим варианты там, где играли команды Высшей лиги. Должны определиться до 12:00 или 13:00 четверга. В общем, до обеда. Дольше затягивать нельзя, поскольку вечером четверга, после второго выездного матча со «Звездой», надо будет ехать в точку проведения наших домашних игр.

— Варианты есть не только в Подмосковье?

— Не только. Еще в Питере. Там есть определенные организационные нюансы, которые обсудим с ВХЛ и совместно решим, где нам лучше играть.

— Когда ехали в Москву, ожидали, что в Ташкент в этом сезоне можете уже не вернуться?

— Мы принимали во внимание эту ситуацию. Но не ожидали, что всё будет настолько серьезно. Не думали, что дело дойдет до переноса матчей из-за коронавируса.

— Вас устроило качество игры «Хумо» в первом матче со «Звездой»?

— В принципе, да. Считаю, что мы сыграли достойно. Но плей-офф есть плей-офф. Одна ошибка, хоть и не очень грубая, привела к голу. Надо быть осторожней.

— По вашим ощущениям, за год существования клуба люди в Ташкенте привыкли болеть за хоккейную команду?

— Учатся, учатся. За год хоккей в Ташкенте полюбили. Сначала ходило 100–200 человек, чисто из интереса. Причем бывало, что уходили после второго периода, думая, что у нас, как в футболе, два тайма. И не знали, что будет еще третий период. А сейчас 4–5 тыс. зрителей приходят почти на каждую игру. А сейчас, во время плей-офф, бывало и по 6–7 тыс. человек.