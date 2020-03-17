«Попросил жену купить гречку — она пока смеется»

Плей-офф КХЛ приостановили на неделю из-за пандемии коронавируса. По ее итогам будет согласован новый формат розыгрыша Кубка Гагарина в сложившейся ситуации. В Москве до 10 апреля запретили все спортивные мероприятия на открытом воздухе, а в помещениях предусмотрен допуск только 50 человек. Подчинившись рекомендациям правительств своих стран, о снятии с турнира ранее объявили финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». По состоянию на понедельник их соперники — петербургский СКА и «Сибирь» — автоматически выходят в финалы своих конференций.

Хоккеисты ЦСКА и «Динамо» в понедельник продолжали тренироваться. После занятий армейцев на вопросы «Известий» ответил их защитник Богдан Киселевич. Он рассказал, как живет и тренируется в условиях коронавируса.

— Вы продолжаете тренировки. Есть опасность, что игроки могут заразить друг друга?

— Я же не доктор. Не знаю, как все это передается.

— А тревога у вас есть?

— Тревоги нет. В принципе, как я понимаю, наш медицинский штаб делает все возможное. Мы просто ждем решения. Так, чтобы я испугался с кем-то играть из-за того, что там что-то передастся… Страха такого нет.

— Не будет проблем с мотивацией, если в дальнейшем придется играть без зрителей?

— Вы же сами понимаете, что значат болельщики для нас, спортсменов. Спросите, как «Динамо» игралось со «Спартаком» без зрителей. Мотивация в принципе всегда есть. Ты вышел на лед — проблем с мотивацией нет. Но я никогда в своей жизни не играл без болельщиков, поэтому что-то конкретное не могу сказать.

— Повезло, что в конце января избежали поездки в Китай, когда там была особенно сложная ситуация с коронавирусом?

— Я не могу сказать, что не боюсь, просто не знаю. У меня нет конкретной информации... Я просто выполняю требования нашего медицинского штаба, который нам рассказывает, что делать. Что касается той несостоявшейся поездки в Китай, то еще с начала сезона было известно, что там у них в эти дни Новый год или что-то в этом роде. Можно сказать, что так фартануло, что как раз в начале эпидемии мы не полетели в Китай. Но опять-таки, эпидемия началась в Ухане, и неизвестно, как складывалась ситуация в разных городах, включая Пекин. У меня нет на этот счет информации, я этим не интересуюсь. Когда слишком много новостей, ты пытаешься, наоборот, закрыться и сконцентрироваться на себе и на своей команде, на том, что можешь сделать, изменить, контролировать. Смысла нет рассуждать о том, чего не знаешь.

— Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев недавно выкладывал фото пустых прилавков в одном из магазинов Нью-Йорка, где все раскуплено из-за ситуации с коронавирусом. Вы в Москве с этим не сталкивались?

— Пока нет.

— Говорят, уже гречку сложно купить...

— Я жену попросил купить гречку — она пока смеётся.

— Что скажете болельщикам ЦСКА в сложившейся ситуации?

— Не паниковать. Пока какое-то затишье перед бурей. При нынешнем огромном количестве средств связи идет много накрутки. Но главное, чтобы все соблюдали меры предосторожности. Надеюсь, в этом сезоне увидимся с болельщиками, потому что играть без них никому не хочется.

— Если сезон прервут надолго, где будете находиться?

— Точно так же будем ждать рекомендаций, заниматься потихонечку. Постараюсь оставаться в форме, надо переждать эту бурю. Пока каких-то глобальных планов нет, но запасные варианты имеются.