В Москве число выявленных случаев коронавируса увеличилось до 56

В Москве зафиксировано три новых случая заражения новым типом коронавируса. Таким образом, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 56, сообщил во вторник, 17 марта, столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По его данным, заболевшие прилетели в Москву из стран Европы. «Один из пациентов прилетел тем же рейсом, что и ранее заболевший», — отметили в штабе.

Специалисты установили полный круг контактов пациентов, в том числе и водителей такси, забиравших пассажиров из аэропортов. За ними установлено наблюдение медиков.

Лечение госпитализированные проходят в больничном комплексе в Коммунарке. «Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: рейс AZ-548 08.03.2020 Рим–Москва, рейс SU 2487 08.03.2020 Цюрих–Москва», — отметили в оперативном штабе.

Ранее во вторник оперштаб официально опроверг информацию о закрытии Москвы на карантин, отмечает «Газета.ру».

В этот же день стало известно о выявлении за последние сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в 15 российских регионах. Медики наблюдают за состоянием более 16 тыс. человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Также во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки на 21. По данным на 17 марта, в 26 регионах России зафиксировано 114 случаев заражения.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.