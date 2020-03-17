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Россия отменила железнодорожное сообщение с Киргизией и Таджикистаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курсирование международного железнодорожного сообщения с Киргизией и Таджикистаном прекращается с 17 марта из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД во вторник, 17 марта.

«В соответствии с уведомлением ГП «НК «Кыргыз темир жолу» («Железные дороги Киргизии») и ГУП «Рохи Охани Точикистон» («Железные дороги Таджикистана») и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов», — говорится в заявлении.

О возобновлении движения или дальнейшей корректировке графика отправления поездов в РЖД пообещали объявить дополнительно.

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Отмечается, что деньги можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

Накануне, 16 марта, курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном временно прекращено из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в тот же день, казахстанские власти ввели до 15 апреля режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы эпидемии.

15 марта в РЖД приняли решение временно отменить курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса. Аналогичный запрет коснулся и отправления поездов в Латвию.

14 марта стало известно о том, что поезда не будут ходить еще в Берлин и Париж. Это стало ответным шагом на решение Польши закрыть границы из-за распространения коронавируса.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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