Путин заявил о необходимости увеличить выпуск тест-систем на коронавирус

Объемы выпуска тест-систем по выявлению коронавируса необходимо нарастить. Об этом во вторник, 17 марта, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается тест-систем для оперативной диагностики коронавируса, вакцины для его профилактики, то такая работа интенсивно проводится в наших ведущих лабораториях. Россия располагает всеми необходимыми компетенциями в этой сфере и научной базой для решения этой задачи в ближайшее время», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Российский лидер заверил, что сейчас уделяется особое внимание задаче увеличения выпуска тест-систем на коронавирус.

«Этим уже занимаются коллеги в государственном научном центре «Вектор» и НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также специалисты учреждений Минздрава России и ФМБА», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин добавил, что производство первого в мире портативного экспресс-теста на коронавирус планируется наладить в апреле.

«Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнерами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов. Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест», — сказал президент.

16 марта вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на данный момент в России есть три тест-системы для диагностики коронавируса и еще одна находится в разработке.

В тот же день стало известно, что российско-японская группа ученых разработала уникальный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Получение высокоточного результата занимает около получаса.

15 марта в России было сделано почти 105 тыс. тестов на коронавирус. Все центры гигиены и эпидемиологии, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления заболевания.

12 марта Роспотребнадзор передал 800 тест-систем странам ЕЭАС и Ирану для лабораторной диагностики коронавируса.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.