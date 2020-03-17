Путин назвал оправданными чрезвычайные меры против коронавируса в Европе

Чрезвычайные меры, принимаемые в связи с распространением коронавируса в Европе, являются оправданными. Об этом 17 марта на совещании с членами кабмина заявил президент России Владимир Путин.

«В этих (европейских) странах предпринимаются чрезвычайные меры, меры чрезвычайного характера, включая карантин, закрытие границ, ограничение массовых мероприятий, отмену авиа- и других видов сообщений. В особом режиме работают или закрываются образовательные учреждения. Очевидно, что такие меры оправданны и продиктованы объективными обстоятельствами», — сказал он.

Путин отметил, что в Европе складывается тяжелая обстановка с коронавирусом. Он пожелал всем европейским коллегам успехов в борьбе с инфекцией.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.

По состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заболевания вызванной коронавирусом пневмонии, из них 104 — завозные.