Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Об этом глава государства сообщил во вторник, 17 марта, на совещании с членами правительства.

Соответствующая мера принята в связи с распространением коронавируса и необходимостью граждан в целях профилактики самоизолироваться после прибытия в РФ из стран с неблагоприятной обстановкой по заболеванию.

«Внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — сказал он.

Также глава государства призвал нарастить количество средств индивидуальной защиты и дополнить резервы страны «лекарствами, оборудованием, необходимой техникой».

«И, конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам», — добавил президент.

По состоянию на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Госдуме разрешить онлайн-продажу препаратов. Как выяснили «Известия» в феврале, предлагалось создать системы электронных рецептов и ввести обязательную индивидуальную маркировку лекарств, последнее уже применяется с октября 2019 года.

Предполагалось, что лицензированные аптеки смогут продавать медикаменты через интернет с июля, а рецептурные препараты — с 2022 года.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.