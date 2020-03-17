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ВОЗ посоветовала парацетамол вместо ибупрофена при лечении COVID-19

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала при лечении коронавируса SARS-CoV-2 воздержаться от приема лекарств, содержащих ибупрофен, отдавая предпочтение парацетамолу. Об этом во вторник, 17 марта, заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID-19). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные», — отметил он. Поэтому на время проведения исследований лучше не прибегать к использованию этого препарата при самолечении, передает «РИА Новости».

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При этом Линдмайер подчеркнул, что если лекарства с содержанием ибупрофена выписаны врачом и необходимы по медицинским показателям, принимать их можно, пишет «Газета.Ру».

По состоянию на 17 марта в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее в этот же день стало известно, что восемь человек с заражением коронавирусом госпитализированы в Санкт-Петербурге. Еще по одному случаю заражения было выявлено в Пензе, Нижнем Новгороде и Красноярске.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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