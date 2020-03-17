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В Тамбовской области зарегистрирован первый случай коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Тамбовской области. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на сайте правительства региона.

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«Женщина в возрасте 27 лет недавно вернулась из Италии. Пациентка получает необходимую медицинскую помощь», — отметила вице-губернатор Наталья Астафьева. По ее данным, пациентка госпитализирована в изолированный бокс тамбовской инфекционной больницы.

Медики оценивают состояние женщины как удовлетворительное. Ведется наблюдение за лицами, контактировавшими с зараженной, проводится их обследование на коронавирус.

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах. Под медицинским наблюдением остаются более 16 тыс. человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией с инфекцией. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 17 марта в стране зафиксировано 114 случаев заражения.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, распространяется по миру с декабря 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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