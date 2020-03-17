Евросоюз запретил въезд граждан из других стран

Лидеры стран Евросоюза объявили немедленный запрет на въезд в страны содружества гражданам других государств из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel во вторник, 17 марта.

Срок ограничений продлится 30 дней. Отмечается, что меры для неграждан ЕС уже приняли в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

«Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Немецкий лидер отметила, что ФРГ немедленно приступит к выполнению данного обязательства.

Ранее 16 марта Еврокомиссия предложила ввести временный запрет на въезд в Евросоюз на 30 дней за исключением неотложных поездок. Также в ЕК предложили создать специальные «зеленые полосы движения», чтобы обеспечить скорость обмена товарами на территории содружества.

В тот же день Швейцария, Австрия, Венгрия, Чешская Республика, Дания, Польша, Литва и Германия заявили, что введут контроль на своих границах из-за распространения коронавируса в мире. Свои границы закрыла Канада. Греция ввела обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Помимо этого, Россия частично закрыла границу с Белоруссией.

15 марта о временном ограничении на въезд-выезд через границу объявили власти Казахстана.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.