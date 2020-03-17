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Россия и Сербия приостановят авиасообщение из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия приостановит авиасообщение с Сербией из-за распространения нового коронавируса. Об этом заявили в посольстве России в Белграде во вторник, 17 марта.

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«В ближайшие дни авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии», — говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

Точная дата приостановки полетов между странами неизвестна.

В дипломатическом представительстве настоятельно порекомендовали гражданам России в Сербии без вида на жительство в скором времени вернуться домой.

Ранее 17 марта Министерство иностранных дел России создало оперативный штаб для помощи россиянам за рубежом на фоне ограничения на передвижение в ряде стран из-за распространения коронавируса.

Ранее, 15 марта, Австрия прекратила авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами и Великобританией из-за угрозы коронавируса. Канцлер страны Себастьян Курц еще заявил о планах ограничения свободы передвижения в общественных местах.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.

По состоянию на 17 марта, в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

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