На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины подтвердило второй случай смерти от коронавируса. Об этом говорится в сообщении центра общественного здоровья и министерства здравоохранения, опубликованном 17 марта на странице ведомства в Facebook.

По данным центра, за вторник на Украине зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом, один из которых летальный. Скончалась 33-летняя жительница Черновицкой области.

Также среди зараженных 44-летний мужчина из Киевской области, ранее побывавший за границей, и пятеро жителей Черновицкой области, среди которых трое детей в возрасте шесть месяцев, год и девять месяцев, и 10 лет.

С сегодняшнего дня на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек.

Также сообщалось, что Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.