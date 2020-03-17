Авиакомпания «Победа» заявила о проблеме с возвращением россиян из Черногории. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что перевозчик не может вернуть из Тивата около тысячи граждан России из-за запрета Черногории на их вывоз.

По данным «РИА Новости», правительство Черногории взамен на разрешение на эвакуацию из страны россиян потребовало доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов.

Ранее в этот же день сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» попросила помощи у Росавиации и МИДа из-за запрета властей Черногории на вывоз россиян из страны. Из-за коронавируса Черногория ограничила международные авиаперелеты, а все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями.

В Черногории выявлены два случая заболевания COVID-19. 16 марта власти страны закрыли границы страны для иностранцев и прервали авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 150 странах мира, случаи заболевания фиксируются во всех странах Европы.

К 17 марта число зараженных превысило 170 тыс. человека, порядка 7 тыс. скончались.