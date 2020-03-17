Ростуризм запустил электронную «горячую линию» для туроператоров

Ростуризм, Российский союз туриндустрии (РСТ) и ассоциация «Турпомощь» открыли электронную «горячую линию» для турбизнеса.

«17 марта начинает работать «горячая линия» для турбизнеса. По адресу tourhotline@mail.ru участники туристического рынка могут сообщить о проблемах, возникших в компании в связи с распространением коронавируса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ростуризма во вторник, 17 марта.

Отмечается, что это поможет оперативно собирать данные о текущей ситуации на рынке, принимать необходимые решения и формулировать запросы отрасли в обращениях к правительству.

Также в обращении к туркомпаниям указано, что нужно сообщить о проблемах, с которыми столкнулась фирма, и указать возможный способ поддержки.

12 марта в Ростуризме сообщили, что выездной туризм в стране сократился на 60% из-за распространения коронавируса.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией.

17 марта в Санкт-Петербурге госпитализировали еще восемь человек с заражением коронавирусом. Таким образом, в России количество случаев инфицирования достигло к настоящему моменту 101.