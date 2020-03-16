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РСТ предупредил операторов о вероятности остановки продаж туров

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией продажа туров через российские турагентства может практически полностью остановиться в течение рабочей недели. Об этом говорится в сообщении Российского союза туристов (РСТ), опубликованном в группе Radio Travel в Facebook.

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Отмечается, что из-за решений властей об ограничении поездок деятельность членов туриндустрии «экстремально снизилась».

«В настоящее время реализация услуг сократилась более чем в три раза и стремится к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели», — приводит слова сообщения ТАСС в понедельник, 16 марта.

С понедельника вступило в силу ограничение авиасообщения со странами ЕС. Исключения составляют регулярные полеты из Москвы в столицы стран – членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево. Кроме того, чартеры будут осуществлять вывозные рейсы.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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