Черногория не разрешила «Аэрофлоту» вывезти россиян

Авиакомпания «Аэрофлот» попросила помощи у Росавиации и МИДа РФ из-за того, что власти Черногории до сих пор не дали разрешение на вывоз россиян из страны, сообщил 17 марта представитель авиаперевозчика Михаил Демин.

Из-за коронавируса Черногория ограничила международные авиаперелеты, а все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. По данным «Аэрофлота» более 100 российских пассажиров остаются в Черногории.

«Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с вывозом российских пассажиров из Черногории. Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице», - цитирует Демина «РИА Новости».

Он добавил, что для скорейшего решения вопроса авиакомпания обратилась в Росавиацию и МИД.

Представитель «Аэрофлота» подчеркнул, что перевозчик обладает всеми возможностями, чтобы немедленно вернуть россиян домой и готов выполнить рейсы в соответствии с выданными разрешениями.

«Мы очень надеемся на скорейшее урегулирование вопроса со стороны властей Черногории», - добавил он.

Из-за распространения коронавируса ранее «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан. Кроме того, полетная программа скорректирована в Черногорию, Словению, Германию, Польшу, страны Прибалтики, Испанию и другие.