Турист рассказал о противодействии Черногории вылету россиян из страны

Черногория не дает российским туристам вылететь из страны. Об этом РЕН ТВ рассказал один из находящихся в Тивате соотечественников Артур Очковский.

По его словам, рейс из Тивата в Москву несколько раз рейс переносили, затем он был отменен. Людей оставили без трансфера и отеля, аэропорт закрылся, и никакой информации не было предоставлено, в итоге туристов никуда не заселили.

"Мы все ожидаем решения, что завтра вылетит самолет. С каждым днем количество пассажиров растет. Мы ждем решения от авиакомпании, и от властей. Мы понимаем, что это Черногория не дает нам вылететь из страны", — подчеркнул россиянин.

Накануне власти Черногории закрыли границы и отменили авиасообщение в связи с пандемией коронавируса в мире. Теперь на вылет из страны нужно разрешение. Однако, как сообщили «Победа», «Аэрофлот» и S7, Подгорица не дает им эвакуировать россиян.

В стране остаются более тысячи граждан России.

При этом Черногория выдвинула требования — бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан, находящихся в Москве.