Поддержка рейса: во сколько обойдется бюджету помощь авиации и туризму

Отсрочка выплаты налогов до конца года для авиаперевозчиков и туристических компаний за первый квартал может обойтись бюджету примерно в 50 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к правительству. Эксперты согласились с этой оценкой . В план кабмина и ЦБ по поддержке пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей также вошли послабления для банков при кредитовании малого бизнеса и фармкомпаний, поддержка занятости и стабильности при выплатах зарплат. На данный момент этих мер достаточно, а заливать экономику деньгами пока рискованно, считают аналитики.

Непрямые меры

Авиационный транспорт и туризм испытывают в настоящий момент наиболее серьезное негативное влияние — такова совместная позиция ЦБ и правительства, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора. Перечень налогов, которые авиаперевозчикам и туркомпаниям позволят временно не перечислять, еще обсуждается, уточнил собеседник «Известий». Их могут освободить в том числе от выплат за работников, например, от страховых взносов. В общей сложности объём выпадающих доходов бюджета может составить примерно 50 млрд рублей в первом квартале, сообщил источник.

Поддержка авиаотрасли может включить заморозку аэропортовых сборов, продление нулевого НДС на рейсы в обход Москвы, удешевление лизинга, заявлял ранее глава Росавиации Александр Нерадько.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев согласен с оценкой выпадающих доходов бюджета по итогам первого полугодия в 50 млрд рублей. По его мнению, нужно освобождать компании от всех корпоративных налогов.

авиа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Однако кроме послаблений за счет бюджета, планируется простимулировать банки продолжить кредитовать авиацию и туризм. Так, ЦБ разрешил финансовым организациям продолжить работать с заёмщиками из этих отраслей вне зависимости от ухудшения их платежеспособности.

«Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд рублей . для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий», — уточняется в релизе ЦБ и кабмина.

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос «Известий» напомнили слова замминистра финансов Алексея Сазанова о том, что ведомство с учетом сложившейся ситуации в ближайшее время усовершенствует механизм по отсрочке уплаты налогов, а конкретные компании и отрасли, на которые будет распространяться это правило, определит правительство. Об этом статс-секретарь ранее говорил журналистам.

В настоящее время предложены только косвенные неденежные меры поддержки, в то время как объемы недополученных доходов авиакомпаний продолжают расти, заявили «Известиям» в группе S7 в ответ на вопрос о достаточности заявленных в антикризисном плане мероприятий.

Там уверены, что авиакомпаниям необходим прямой возврат расходов. В частности, компенсация за каждый кресло-километр по отмененным из-за распространения вируса рейсам в размере 2 рублей, возмещения за резкий рост цен на авиатопливо в 2018 году, сохранение сниженной ставки НДС 10% для внутренних авиаперевозок до 2029 года.

Справка «Известий» Ранее правительство анонсировало пакет мер, направленных на снижение негативного экономического эффекта от распространения коронавируса. Кроме послаблений для туризма и авиаперевозок, в него вошли, например, поддержка малого и среднего бизнеса: компаниям позволят отложить платежи за аренду госимущества на три месяца, субсидируют ставку дополнительно на 1 п.п. и так далее. Кроме преференций для бизнеса, планируются мероприятия по стабилизации финансового положения населения. В частности, обеспечение бесперебойных выплат зарплат и сохранение занятости. Кроме этого, в релизе ЦБ и правительства сообщается о возможности поддержки и других направлений в будущем. Баррель позитива: Андрей Белоусов не прогнозирует спад экономики России Однако цена на нефть в $35 останется надолго Безопаснее — ждать Расширение госпомощи на другие сферы будет зависеть от влияния коронавируса на экономическую активность предприятий и граждан. Если негативный эффект не усилится, а ЦБ экстренно не повысит ключевую ставку, то уже представленный антикризисный план в целом будет достаточным для постепенного восстановления экономики, считает старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов.

Так или иначе, резких шагов по поддержке тех или иных отраслей экономики предпринимать не следует, уверен эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин . Как будет развиваться ситуация и какие сферы в конечном счете окажутся под ударом, сказать пока невозможно. Если сейчас дать денег, например, ретейлу, потом их может не хватить на такие стратегически важные отрасли, как добыча и обработка металлов.

цБ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— К сожалению, самый безопасный вариант на данный момент — ждать , — резюмировал эксперт.

При этом эксперт согласился с тем, что налоговые послабления для авиакомпаний и туроператоров могут сократить поступления в казну на 50 млрд рублей.

«Известия» направили в Минтранс, Ростуризм и ЦБ запросы с просьбой уточнить ожидаемый эффект от антикризных мер, их стоимость и планы поддержки других отраслей.

Шторм продолжается

Хотя наиболее острые последствия от распространения коронавируса испытали авиаперевозчики и туризм, с проблемами, очевидно, столкнулась вся экономика. 17 марта настроения инвесторов не улучшились — на рынки по-прежнему давит неопределённость , отметил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Японский Nikkei завершил торги в символическом плюсе — 0,06%, но за день он переходил нулевую отметку шесть раз. Фондовые биржи Великобритании, Германии и Франции к 17.30 снижались на 0,5-1%. Америка открылась в плюсе, но в понедельник Dow Jones рухнул на 13%. Большее снижение индекс пережил за всю свою историю лишь раз — в октябре 1987 года, когда он за день потерял более 20%. За последний месяц фондовый рынок США лишился трети капитализации.

биржа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Российский рынок также торговался в минусе. На 17.45 МСК индекс Мосбиржи снижался на 2,2%, РТС — на 3,8%. Доллар стоил 75,2 рубля, евро — 82,4 рубля. Нефть марки Brent второй день подряд торгуется дешевле $30 за баррель.

20 февраля Банк России примет решение о ставке, но единого прогноза по этому вопросу так и нет, отметил Андрей Кочетков. По его словам, хотя есть аргументы в пользу повышения, чтобы защитить рынок ОФЗ, нельзя также исключать, что изменений не будет, поскольку сейчас динамика рубля определяется не столько политикой регулятора, сколько внешними факторами. Если бы не явные проблемы с ликвидностью в американской финансовой системе, то при текущей разнице ставок рубль мог бы пользоваться повышенным спросом, резюмировал он.

Агентство S&P пересмотрело прогноз по росту мировой экономики и теперь ожидает рецессию : в этом году глобальный ВВП вырастет лишь на 1-1,5%. Новые данные показывают, что китайская экономика пострадала сильнее, чем представлялось ранее, констатируют аналитики агентства. Они также отмечают, что стабилизация может начаться уже в ближайшее время.

Ранее о начале рецессии, вызванной распространением коронавируса, предупредили два крупных инвестбанка США — Goldman Sachs и JPMorgan.