Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу

Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса. Соответствующее сообщение было опубликовано 19 марта на сайте ведомства.

В Ростуризме также отметили, что всё больше популярных у туристов стран закрывают границы и ограничивают передвижение на своих территориях в рамках карантина из-за COVID-19.

Напомнили в ведомстве и о том, что ограничительные меры часто предпринимаются без предварительного уведомления, и путешественники оказываются фактически в ловушке в другой стране.

Так, по данным Ростуризма, за рубежом по-прежнему остаются около 100 тыс. организованных российских туристов. С особенными трудностями в возвращении домой, по информации МИДа, столкнулись россияне в Черногории, Молдавии, на Филиппинах.

«В этой связи Ростуризм рекомендует гражданам России по возможности временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, российским организованным туристам обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия», — говорится в заявлении.

Туроператоров также попросили не отправлять граждан на отдых в другие страны.

Ранее, в четверг, стало известно, что все, кто прибывает в Россию из-за рубежа, будут должны самоизолироваться на две недели. Мера касается и россиян, вернувшихся с отдыха.