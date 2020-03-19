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Ространснадзор приостановит плановые проверки из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта объявила о приостановке плановой проверки юридических лиц и индивидуальных перевозчиков из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Ространснадзора в четверг, 19 марта.

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«С 20 марта до 1 мая 2020 года будет приостановлено назначение плановых (выездных / документарных), внеплановых (выездных /документарных) проверок, а также будут приостановлены назначенные проверки», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что внеочередные проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, будут проводиться в обычном режиме.

Также на государственном портале говорилось о создании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в структуре федерального органа.

Отмечается, что данные меры были введены для исполнения поручения российского правительства по обеспечению комплекса мер по борьбе с эпидемией COVID-19 на территории Российской Федерации.

Ранее в этот же день стало известно о том, что Счетная палата объявила об аналогичных мерах по ограничению количества проверок в целях профилактики коронавируса.

Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Это означает ограничения на проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России число зараженных составило 199. Выздоровело восемь пациентов с симптомами пневмонии COVID-19. Первая пациентка, скончавшаяся от коронавируса, была выявлена в России 19 марта. 79-летняя женщина страдала несколькими заболеваниями, усложнившими ее состояние во время протекания новой инфекционной болезни. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

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