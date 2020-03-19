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Россияне не стали отказываться от свадеб из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Молодожены в России не стали отказываться от свадебных церемоний из-за распространения коронавируса и принимаемых ограничительных мер, ЗАГСы Московского региона и Санкт-Петербурга работают в обычном режиме.

Как рассказали «Известиям» в оперштабе Москвы, 20 и 21 марта только в столице свои отношения планируют зарегистрировать 700 пар, а значит тенденции отмены церемоний не наблюдается. ЗАГСы просят брачующихся лишь соблюдать ограничение на количество гостей на регистрации — не более 20 человек, — а также перенести церемонию в случае, если молодожены недавно вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19.

В ЗАГСах Подмосковья и вовсе нет ограничений на количество приглашенных, так же, как и в Санкт-Петербурге. Однако власти северной столицы просят отложить подачу заявлений на бракосочетание до 30 апреля и перенести регистрацию на более поздний срок.

Опрошенные «Известиями» свадебные фотографы отметили, что церемонии отменяют те, чьи гости не могут сейчас приехать из-за границы. Однако массового характера случаи отказа пока не носят.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 20 марта.

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