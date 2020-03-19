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«ВКонтакте» снизила цену на подписку на музыку из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» снизили цены на подписку на музыку, чтобы поддержать пользователей в период распространения в мире коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте» 19 марта.

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«В дни, когда из-за риска для здоровья лучше не выходить на улицу, особенно важно поддерживать боевой настрой. Многим это помогает сделать музыка — поэтому мы решили сделать трехмесячную подписку максимально доступной. Надеемся, любимые треки скрасят карантин и подбодрят», — сказал CEO «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Так, для пользователей «ВКонтакте» подписка на три месяца обойдется в 1 рубль. Предложение будет доступно для всех новых подписчиков единой музыкальной экосистемы «ВКонтакте», BOOM и OK.

При оформлении подписки в «Одноклассниках» в течение трех месяцев будет предоставляться 100%-й кешбэк в виде ОКов — виртуальной валюты соцсети, с помощью которой можно расплачиваться за покупки в мобильных и десктопных играх на платформе ОК.

Подписка на музыку в VK и «Одноклассниках» дает возможность слушать треки без рекламы неограниченное количество времени в фоновом режиме, а также офлайн через приложение BOOM.

Многие компании предпочли перевести своих сотрудников на режим удаленной работы. Некоторые сервисы поддержали эти решения, и для поддержки граждан, оказавшихся на карантине или решивших самоизолироваться, запустили акции. Например, сервисы Storytel и «Литрес» открыли бесплатный доступ к книгам, а онлайн-кинотеатр More.tv сделал весь контент бесплатным по промокоду SIDIMDOMA.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным ВОЗ на 19 марта, всего в мире подтверждено свыше 207 тыс. случаев заболевания, скончались 8648 человек.

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