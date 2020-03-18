Домашний театр: как смотреть премьеры во время эпидемии

Актерам придется играть при пустом зале, поклонникам — представлять себя в зрительном зале. Именно такой расклад предлагает Театр на Таганке (28 и 29 марта там состоится премьера «Снегурочки» по сказке Александра Островского). И фестиваль «Золотая маска» — 30 марта спектакль «Иранская конференция» в Театре наций артисты сыграют перед съемочной группой. Спектакль эпохи коронавируса — явление специфическое, но лучше так, чем никак. «Известия» выяснили, как театры мира, закрывшись для публики, тем не менее ее привлекают.

Трансляция или архив

В обычные времена онлайн-трансляции и видеозаписи — всего лишь дополнение к живому театру. Ничто не может сравниться со спектаклем, прочувствованным здесь и сейчас. Тем не менее трансляции можно считать палочкой-выручалочкой для тех, кто далеко от любимого театра, или для тех, кому цены высоковаты. Посмотреть спектакль в Сети стоит на порядок дешевле, а качество на высоком уровне, заверил «Известия» руководитель проекта «Online Театр» Сергей Лавров.

— Чтобы вести трансляцию профессионально, в театре должно быть установлено стационарное оборудование, протянуто оптоволокно, — отметил он. — На данный момент это сделано в пяти учреждениях Москвы — «Ленкоме» Марка Захарова, Театре Вахтангова, Театре Сатиры, Театре Маяковского. В связи с карантином афишу трансляций пришлось изменить. Играть на пустые залы театры не планируют. А вот показать запись отснятых уже ранее спектаклей, скорее всего, получится. Об этом мы скоро сообщим.

Домашний театр Спектакль «Иранская конференция» в Театре Наций Фото: Ира Полярная/Театр Наций

Еще недавно предполагалось, что Театр имени Вахтангова покажет в ближайшие дни трансляцию «Евгения Онегина», «Царя Эдипа» и «Маскарада» за 400 рублей. Театр имени Маяковского предлагал посмотреть «Мертвые души», «Дядюшкин сон» и «Обломова» за 300 рублей. Увы, с 17 марта залы закрылись, а вместе с ними и прямые трансляции. Выяснилось, что в эпоху коронавируса предпочтительнее иметь видеотеку в виде архива, а также ресурсы, куда ее можно выложить. Одно без другого смысла не имеет. Например, в МАМТе в прекрасном качестве записаны все премьеры последних лет, однако, как сообщили «Известиям» в пресс-службе, необходимо найти для них подходящую онлайн-площадку. В пресс-службе «Маяковки», в свою очередь, рассказали, что собирают подборку ссылок на видеозаписи в открытых источниках и будут размещать их в соцсетях театра.

Нетребко и форс-мажор

Архивный контент, как правило, свежестью не блещет, но может быть пущен в дело в любой момент. Видеоспектакли Большого театра разных лет сейчас доступны на многих ресурсах, а вот состоится ли в кинозалах прямая трансляция балета «Драгоценности», запланированная на 19 апреля, еще вопрос. Даже в случае открытия театра для зрителей, неизвестно, кто будет смотреть спектакль на экранах.

В привилегированном положении оказались театры, имеющие собственные медиатеки. Не покидая сайта МХТ имени Чехова, можно увидеть спектакли разных лет, как трансляции, так и телеверсии. А Малый театр вообще имеет собственный именной телеканал, который можно посетить в любое время.

Некоторые именитые коллективы дали бесплатный доступ к своим медиатекам в связи с форс-мажором. Метрополитен-опера, закрывшаяся на прошлой неделе, с понедельника ежедневно транслирует лучшие спектакли в формате HD на собственном сайте и в мобильном приложении. 18 марта будет показана «Травиата» с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским, 21 марта Нетребко можно услышать в «Лючии ди Ламмермур».

Уже несколько дней демонстрирует видеозаписи своих постановок закрытая Венская опера, со вторника начала показ архивов парижская Гранд-опера.

— Несмотря на нынешние тяжелые времена, мы хотим сохранить контакт с публикой, — сказал «Известиям» шеф пресс-службы Мартен Кулон. — Вплоть до мая будем показывать спектакли видеоблоками. Начнем с «Манон», затем последуют «Дон Жуан», «Лебединое озеро» и другие наши аншлаговые постановки. Сделаем подарок и любителям симфонической музыки: все симфонии Петра Чайковского сыграет оркестр Парижской оперы во главе с Филиппом Джорданом.

Домашний театр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Театрам, не имеющим медиатек, остается водить по своим зданиям экскурсии, да и то, если заведение не на карантине. В Театре имени Табакова это сейчас единственная реальная связь с публикой. Для «Путешествия в фойе зеркал» сотрудники собирают группу из 20 человек. Ближайший зеркальный поход состоится 23 марта, следующий 9 апреля. «Жизнь в театре не остановилась. Репетиции идут своим чередом», — сообщили «Известиям» в пресс-службе.

Театр на Таганке выбрал для себя более трудоемкий, но в конечном итоге благодарный путь. Таганка закрылась, но от премьеры не отказалась. 28 и 29 марта режиссер Денис Азаров представит «Снегурочку» по пьесе Островского. Артисты сыграют перед пустым залом, а зрители будут смотреть спектакль онлайн. Также в режиме реального времени театр проведет трансляцию репетиций премьеры. О том, какую из них увидят зрители, сообщат дополнительно.

— Просмотр репетиций — бесплатный, а премьера будет стоить не более 300 рублей. 3 апреля также онлайн покажем нашу недавнюю премьеру «Ле Тартюф. Комедия», — рассказал «Известиям» начальник отдела маркетинга и рекламы учреждения Егор Хлыстов. — Театр в ближайшее время разработает механизм проведения трансляции. Те, кто купил билет на «Тартюфа» и всё же хочет увидеть его в театре, могут прийти на места согласно билетам 22 мая.