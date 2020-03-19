Счетная палата временно отменит инспекторские проверки из-за COVID-19

Счетная палата намерена максимально отказаться от выездов инспекторов с проверками в ближайшее время в рамках профилактики заражения сотрудников коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили «Известиям» в четверг, 19 марта, в пресс-службе контрольного органа.

«Практику планируется перестроить таким образом, чтобы проводить аудит камерально — без физических посещений объектов. Если это невозможно — проверки могут быть перенесены на несколько недель», — уточнили в Счетной палате.

На данный момент Счетная палата занимается вопросом максимально возможного перехода на дистанционную работу, чтобы уменьшить количество контактов сотрудников с другими людьми. Для ряда служащих предусмотрена возможность работы из дома. Прежде всего это касается аппарата контрольного органа и обслуживающих подразделений. Уже более 20% сотрудников перешли на удаленную работу. Для некоторых департаментов эта цифра достигает 80%.

В целях профилактики распространения инфекции отменены лекции, большие совещания, стратегические сессии. По решению председателя СП Алексея Кудрина, максимум совещаний проводятся в дистанционном формате — по телефону, скайпу, в режиме видеоконференции.

Ранее 19 марта сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) временно ограничивает личный прием граждан. Клиентам рекомендовали использовать для решения вопросов интернет-приемную, письменные обращения и сервис «Банк исполнительных производств».

18 марта Верховный суд РФ выпустил постановление, согласно которому на фоне распространения коронавирусной инфекции российские суды приостанавливают рассмотрение всех дел, кроме безотлагательных. Кроме того, судам рекомендовано инициировать рассмотрение дел по видеосвязи, а сотрудникам осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания, а доступ на заседание людей, которые не участвуют в процессах, ограничивается.

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 16:30 мск 19 марта, в мире заболело 230 652 человека, вылечились 86 261 пациент, умерли 9390 человек.