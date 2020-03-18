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Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел, за исключением безотлагательных. Об этом в среду, 18 марта, сообщает Верховный суд РФ.

Постановление ВС состоит из шести пунктов, в которых изложены рекомендации, как действовать судам на фоне распространения коронавирусной инфекции. Прежде всего, приостановлен личный прием граждан и рекомендовано подавать документы через интернет-приемные и по почте России.

«Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, призванного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни и другие) а также в порядке приказного, упрощенного производства», — говорится в распоряжении.

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Кроме того, судам рекомендовано инициировать рассмотрение дел по видеосвязи, а сотрудникам осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания.

Из-за коронавируса на заседания будет ограничен доступ лицам, не являющимся участниками судебных процессов.

Данное постановление вступает в силу 19 марта и будет действовать до 10 апреля.

Ранее в этот же день стало известно, что в СИЗО и колониях отменены свидания в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Запрет будет действовать до особых указаний.

С 16 марта всем посетителям судов Москвы начали измерять температуру на входе в здания. Людям с признаками ОРВИ или недомоганиями рекомендовано вовсе воздержаться от посещения судов.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

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