Немецкий вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) Хендрик Штрек рассказал о новых обнаруженных симптомах заболевания пневмонией COVID-19.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung специалист сообщил, что вместе с коллегами совершает подомовой обход граждан с подозрением на коронавирус и записывает их наблюдения, берет анализы, а также пробы воздуха, образцы с дверных ручек, мобильных телефонов и пультов от телевизора и прочей техники.

«Почти <…> две трети зараженных рассказали о потере обоняния и вкусовых ощущений на несколько дней. <…> Кто-то не слышал запах шампуня, еда начала терять вкус. Мы пока не можем точно сказать, когда появляются такие симптомы», — рассказал Штрек.

Потерю обоняния и вкусовых ощущений зафиксировали и китайские медики, отметил Штрек. По его словам, обычно у пациентов наблюдаются незначительные симптомы, например кашель, лихорадка, а в 30% случаев — диарея.

Накануне в немецком Институте Роберта Коха заявили, что вспышка коронавируса продлится два года, при этом каждый пятый случай заболевания будет тяжелым. Специалисты отметили, что отследить цепочку заражения вирусом SARS-CoV-2 становится всё сложнее.

При этом израильские медики считают, что вирус не так опасен, как предполагалось изначально. Специалисты клинического центра «Шиба-Тель-А-Шомер» утверждают, что из всех случаев заражения тяжелыми оказываются лишь 16%, а подключение к аппарату ИВЛ требуется менее 5% пациентов.

Ранее в марте главный пульмонолог России Александр Чучалин рассказал о четырех этапах развития COVID-19. Российские ученые допускают, что коронавирус может переходить в хроническую форму. В числе возможных осложнений после выздоровления гонконгские врачи называют удушье при быстрой ходьбе и снижение функции легких на 20–30%.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 184 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили разницу между новым видом пневмонии и гриппом.