Прямой эфир
Сюжет:

В Роспотребнадзоре рассказали о способах заражения коронавирусом внутри РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти все случаи коронавируса в России завозные. Передача внутри страны — редкость. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге в Екатеринбурге в среду, 18 марта.

Электронная очередь: магазинам поручено переходить на онлайн-заказы
Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса

Единичные случаи передачи вируса в России связаны с семейными контактами, прецедентов передачи заболевания в более дальний круг пока не было, цитирует его «Интерфакс».

Ранее 18 марта в регионе ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 12 апреля запрещены массовые мероприятия. Жителям области, прибывшим из неблагополучных по коронавирусу стран, а также проживающим с ними гражданам и лицам, имеющим предписания Роспотребнадзора, необходимо обеспечить самоизоляцию, сообщить о себе властям, незамедлительно обращаться к медикам при появлении симптомов.

17 марта в Свердловской области выявлен первый случай заражения. Заболевшая девушка недавно вернулась из круиза по Средиземному морю.

По данным на 18 марта, в России 147 заразившихся коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятый россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
Лавров обсудил ситуацию с коронавирусом с главой МИД КНР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020