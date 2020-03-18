Пятый россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

Пятый случай заражения коронавирусом гражданина России выявлен в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в среду, 18 марта, сообщило посольство РФ в этой стране.

Российская дипмиссия в Абу-Даби выясняет его судьбу, сообщает «РИА Новости». Ранее минздрав государства сообщил о выявлении в стране 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди пациентов, по данным ведомства, один гражданин России.

«Мы выясняем информацию о пятом заболевшем, ждем более подробных деталей от эмиратских властей», — отметили в посольстве.

Четыре ранее заболевших россиянина входят в состав российской сборной. Один из спортсменов покинул больницу после излечения.

Ранее в среду авиакомпания «Россия» отменила ближайший перелет на территорию ОАЭ, который должен был состояться 18 марта, из-за угрозы распространения коронавируса и решения иммиграционных властей страны о запрете въезда для граждан государств, в том числе из РФ.

По данным на 18 марта, в ОАЭ зарегистрировано 113 случаев заболевания COVID-19. Накануне власти страны объявили о введении ограничительных и профилактических мер, а также прекратили выдачу виз, за исключением дипломатических.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.