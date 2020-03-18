В Буркина-Фасо зафиксирована первая смерть от коронавируса

Первая гибель пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирована в западноафриканском государстве Буркина-Фасо. Об этом в среду, 18 марта, сообщило Agence France-Presse.

О первых случаях заражения новым вирусом в стране стало известно 10 марта. Сообщалось, что все заболевшие старше 50 лет недавно вернулись из Франции.

Ранее в этот же день первый случай смерти вследствие пневмонии СOVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-COV-2, был зарегистрирован в Бангладеш.

Число заразившихся в России достигло 147 человек, среди которых 31 — в Москве.

Распространение нового коронавируса началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 18 марта, число инфицированных в мире превысило 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.