Ученые выяснили срок жизни коронавируса на разных поверхностях

Новый тип коронавируса может сохранять жизнеспособность в воздухе до нескольких часов, а на некоторых поверхностях — до трех суток, сообщает в среду, 18 марта, медицинский журнал Новой Англии со ссылкой на исследование группы американских ученых.

Ученые провели сравнительный анализ SARS-CoV-2 с его предшественником SARS-CoV-1, который также появился в Китае в 2002 году. За 2002 и 2003 годы SARS-CoV-1 заразились 8 тыс. человек, с 2004 года о новых случаях не было известно. Эксперты нашли схожесть в распространении двух типов вируса. По их мнению, исследование «предоставляет информацию, нужную для борьбы с пандемией».

Специалисты проанализировали поведение двух типов вируса на различных поверхностях, выявляя особенности нового вида, которые помогут в борьбе с его распространением. Результаты экспериментов показали, что новый тип коронавируса способен сохранять жизнеспособность в воздухе в течение трех часов. Вирус SARS-CoV-2 может «выживать» на таких поверхностях, как пластик и нержавеющая сталь до 72 часов, в отличие от картона, где он функционирует не дольше суток, и меди, где он сохраняется максимум в течение четырех часов.

Исследование осуществляли эксперты из национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, Принстонского университета, Калифорнийского университета и центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее 18 марта китайские ученые обнаружили новый путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека через рецептор CD147. Эксперимент показал, что препарат на основе антител к CD147 подавляет дальнейшее распространение вируса в клетках. Таким образом, узнав, как коронавирус атакует организм, ученые полагают, что смогут создать специфические противовирусные препараты.

В этот же день в США начались испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях. Новое лекарство разработано с использованием генетической платформы, которая направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка. Эксперты полагают, что образец научит организм распознавать вирус как угрозу и вовремя вырабатывать иммунный ответ.

К настоящему моменту несколько стран активно заняты разработкой вакцины. Так, в Италии в течение недели планируют начать тестировать лекарство на животных.

Власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний собственной вакцины.

Еврокомиссия сообщила, что ЕС рассчитывает закончить разработку препарата к осени.

17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.