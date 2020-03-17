ВОЗ оценила вероятность заражения от тел умерших из-за COVID-19

Тела умерших от коронавируса не несут угрозу заражения, заявил 17 марта официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

Он напомнил, что вирус, вызывающий COVID-19, передается воздушно-капельным путем, а не как, например Эбола.

«Тело само по себе не вызывает заражения», — цитирует Линдмайера ТАСС.

Таким образом представитель ВОЗ подчеркнул, что для работников похоронных служб угрозы заражения от погибших нет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 150 странах мира, случаи заболевания фиксируются во всех странах Европы.

К 17 марта число зараженных превысило 170 тыс. человека, порядка 7 тыс. скончались.

Ранее в марте китайские ученые назвали скрытых разносчиков COVID-19. По их словам, у детей заболевание может проходить бессимптомно.