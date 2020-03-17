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Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Некоторые московские рестораны с 18 марта приостановят работу в связи с распространением коронавируса. Об этом 17 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на письмо Федерации рестораторов и отельеров на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

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«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.

Отмечается, что обороты в ресторанном бизнесе упали на 30-90%. По словам вице-президента Федерации Сергея Миронова, некоторые рестораны и отели приостановят работу с 18 марта, некоторые — позднее.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Позже Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек.

Кроме того, общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта.

По состоянию на 17 марта, в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызванной новым типом коронавируса, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.

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