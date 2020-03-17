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В пресс-службе Собянина оценили вероятность введения карантина в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва не может сама себя закрыть на карантин из каких-либо своих убеждений. Об этом 17 марта «Известиям» заявила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

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«Мы не можем просто взять и из своих убеждений всё это сделать (посадить Москву на карантин). Для того чтобы Москва взяла и всё закрыла, действительно должны быть аргументы либо с подтверждением большой численности заболеваний, либо с какими-то другими вескими обоснованиями», — сказала пресс-секретарь московского градоначальника.

Она подчеркнула, что решения по введению карантина в Москве будут приниматься на основании оценки Роспотребнадзора. По словам Пеньковой, какое количество заболевших будет считаться критическим и позволит ввести карантин в Москве, также будет определять ведомство. Также она рассказала, что сегодня состоялось заседание рабочей группы, на котором проговаривалась работа с регионами в текущей ситуации.

«Очень прошу руководствоваться теми озвученными мерами, которые были опубликованы в официальных источниках, — это штаб по борьбе с распространением коронавируса департамента здравоохранения и блог мэра Москвы, где опубликованы пояснения к дополнительным мерам в указ», — призвала пресс-секретарь мэра Москвы.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Позже Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек.

Кроме того, общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта из-за коронавируса.

По состоянию на 17 марта, в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

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