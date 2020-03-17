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IQ-квартал в Москва-Сити перешел на удаленный режим работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Правительственный комплекс в Москва-Сити, где работают несколько федеральных органов исполнительной власти России, перешел на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» во вторник, 17 марта.

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Отмечается, что совместный приказ об особом режиме работы ведомств подписали глава Министерства экономического развития Максим Решетников, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр цифрового развития и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Внутри башни «IQ-квартал» введут усиленный пропускной режим. У всех входящих медики будут замерять температуру тела. «При выявлении повышенной температуры тела работники не допускаются в здание, им выдается справка, а также дается рекомендация обратиться за медицинской помощью и соблюдать режим самоизоляции», ― говорится в сообщении Минэкономразвития, которое цитирует агентство.

Ранее 17 марта стало известно, что лишь 16% работодателей разрешили своим сотрудникам работать из дома на время вспышки коронавируса в мире. Помимо этого Минпромторг поручил всем торговым сетям в России перейти на систему онлайн-заказов.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.

По состоянию на 17 марта в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

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