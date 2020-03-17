Только 16% работодателей разрешили сотрудникам работать удаленно

Около 80% российских работодателей не смогут обеспечить удаленную работу для своих сотрудников, треть отечественных компаний не вводили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом HH.ru специально для «Известий».

Опрос же среди соискателей показал, что доля недобросовестных компаний еще выше: более 45% работодателей не предприняли меры по борьбе с коронавирусом, 12% респондентов рассказали о закупках антисептиков, а 11% опрошенных сообщили об измерении температуры на работе. Отмечается, что 7% работников заметили увеличение частоты уборок в офисах. При этом только 13% сотрудников имеют возможность работать из дома.

А как показало исследование аналитического центра «Битрикс24», 35% компаний вообще не рассматривают вариант дистанционной работы.

В Минтруде пояснили, что сотрудники компаний могут выйти на удаленную работу лишь по соглашению с работодателем, а единственным исключением является ситуация, когда сотрудника принудительно изолируют от общества на период двухнедельного карантина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не работаешь в офисе: лишь 16% компаний отпустили сотрудников по домам