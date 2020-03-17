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Минпромторг допустил переход магазинов на онлайн-заказы

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Фото: Depositphotos
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Магазины в условиях коронавируса могут перейти на онлайн-заказы. Проработать этот вопрос поручил всем торговым сетям Минпромторг, следует из письма ведомства, которое есть в распоряжении «Известий».

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16 марта Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получили документ, сказали «Известиям» их представители. В АКОРТ пояснили, что ритейлеры уже занимаются этим вопросом — большинство крупных торговых сетей давно работает с собственными онлайн-магазинами и службами доставки.

Такие услуги есть у «Перекрестка», «Азбуки вкуса», «Ашана», Metro cash&carry. Однако не во всех сетях клиенты могут заказать весь перечень товаров.

В Metro cash&carry «Известиям» сказали, что с 19 марта ритейлер будет предоставлять сервис самовывоза из магазина на Ленинградском шоссе. Продукция будет выдаваться в специально выделенной зоне торгового центра в течение 10 минут.

Полную версию материала читайте в материале: Электронная очередь: магазинам поручено переходить на онлайн-заказы

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