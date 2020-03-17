В Италии начнут испытывать на животных вакцину от коронавируса

Испытания на животных вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, начнутся в Италии в течение недели. Об этом 17 марта сообщило агентство ASNA.

Вакцина разработана компанией Takis. Она получена на основании фрагмента генетического материала вируса и предполагает применение электропорации — для облегчения попадания препарата в молекулы и активизации иммунной системы посылается небольшой электроразряд.

Министерство здравоохранения Италии уже выдало разрешение на тестирование. По словам разработчиков, первые лабораторные испытания указывают на «сильную реакцию иммунной системы». В случае успеха тестирования вакцину могут начать испытывать на людях.

Ранее во вторник стало известно, что власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.