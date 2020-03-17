Прямой эфир
Сюжет:

В ФРГ число зараженных коронавирусом приблизилось к 8,6 тыс.

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии достигло 8598. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное агентство DPA.

Авось не пронесет: в СФ отменили международную встречу из-за пандемии
В верхней палате парламента уже проходят разъяснительные беседы о том, как избежать заражения коронавирусом

От коронавирусной пневмонии умерли 23 жителя ФРГ, 21 из которых скончался непосредственно в Германии, еще двое — во время поездки в Египет. Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Северный Рейн — Вестфалия, где заражены 3375 человек, далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг (1352 и 1105 случаев заражения соответственно).

Глава Института Роберта Коха в составе минздрава страны Лотар Вилер заявлял, что официальные данные отличаются от данных частных структур, занимающихся подсчетом, потому что институт принимает только данные от официальных ведомств здравоохранения. Как следствие, может возникать временной лаг. Кроме того, в институте исходят из того, что около половины случаев заражения остаются «незамеченными».

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса
Lufthansa вывезет почти 4 тыс. немцев из других стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020