В ФРГ число зараженных коронавирусом приблизилось к 8,6 тыс.

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии достигло 8598. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное агентство DPA.

От коронавирусной пневмонии умерли 23 жителя ФРГ, 21 из которых скончался непосредственно в Германии, еще двое — во время поездки в Египет. Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Северный Рейн — Вестфалия, где заражены 3375 человек, далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг (1352 и 1105 случаев заражения соответственно).

Глава Института Роберта Коха в составе минздрава страны Лотар Вилер заявлял, что официальные данные отличаются от данных частных структур, занимающихся подсчетом, потому что институт принимает только данные от официальных ведомств здравоохранения. Как следствие, может возникать временной лаг. Кроме того, в институте исходят из того, что около половины случаев заражения остаются «незамеченными».

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.