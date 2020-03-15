Lufthansa вывезет почти 4 тыс. немцев из других стран

Авиакомпания Lufthansa организует 15 рейсов, чтобы вывезти до 4 тыс. граждан Германии за рубежом из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv в воскресенье, 15 марта.

Отмечается, что большая часть отдыхающих немцев сейчас находится в странах Карибского бассейна и на Канарских островах. В Lufthansa пояснили, что в случае закрытия границ с другими странами граждане Германии не смогли бы вернуться домой.

Для вывоза людей организованы специальные борты Boeing 747 и Airbus A340. Среди основных мест вылета: Тенерифе, Пунта-Кана и Барбадос. Самолеты прибудут в Франкфурт, Мюнхен, Гамбург и Берлин.

Ранее 11 марта Lufthansa Group отменила порядка 23 тыс. авиарейсов на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Полеты преимущественно приостановятся по Европе, Азии и Ближнему Востоку.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

По данным на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. В Германии подтверждено 4,6 тыс. случаев заражения. Из них девять скончались, 46 вылечились.