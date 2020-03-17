Глава Еврокомиссии озвучила возможные сроки появления вакцины от COVID-19

Евросоюз рассчитывает получить вакцину от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 осенью. Об этом 17 марта сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз делает всё, чтобы ускорить появление лекарства и выделил на эти цели 80 млн евро.

«Этот кризис ударит не только по ЕС, но и по всему миру. Представьте, что эта вакцина попадет и в другие регионы мира, представьте, что значит иметь вакцину. Для нас это имеет первостепенное значение», — цитирует ТАСС ее заявелние на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее глава ЕК сообщила, что рассчитывает, что европейская вакцина от коронавируса будет разработана и появится на рынке к осени. Она добавила, что ЕС финансирует данные научные разработки на сумму до 80 миллионов евро.

К настоящему моменту несколько стран активно заняты разработкой вакцины от нового типа коронавируса.

Так, в Италии в течение недели планируют начать тестировать вакцину на животных. Она разработана компанией Takis на основании фрагмента генетического материала вируса и предполагает применение электропорации.

Кроме того, власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний собственной вакцины.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 150 странах мира, случаи заболевания фиксируются во всех странах Европы. Евросоюз на 30 дней запретил въезд иностранных граждан.

К 17 марта число зараженных превысило 170 тыс. человека, порядка 7 тыс. скончались.