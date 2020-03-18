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Производителям хлеба рекомендовали усилить санитарные нормы из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности (НИИХП) рекомендует хлебопекарным предприятиям усилить соблюдение санитарных норм на производстве в связи с угрозой распространения коронавируса.

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В учреждении призвали учесть рекомендации Роспотребнадзора о мерах по профилактике COVID-19 и реализовывать хлебопекарную продукцию в упакованном виде.

«Хлебопекарным предприятиям, имеющим магазины для розничной торговли хлебобулочными изделиями, рекомендуем обеспечить работу продавца в маске и в одноразовых перчатках (с обязательной их сменой каждые 3–4 часа), кроме этого, предусмотреть наличие дезинфицирующих растворов на входе в помещение для обработки рук посетителей», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Кроме того, НИИХП отметил необходимость каждые 3–4 часа дезинфицировать торговое оборудование, которое соприкасается с продукцией.

По данным Роспотребнадзора, к 18 марта коронавирус диагностирован у свыше 197 тыс. людей в мире, в том числе более 81 тыс. — в Китае.

В России подтверждено 114 случаев заболевания, из них два — у граждан КНР и один — у итальянца. На территории РФ проведено более 122 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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