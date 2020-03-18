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Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям реже ходить в магазины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины и ездить на общественном траспорте. Также им посоветовали ограничить контакты с родственниками, вернувшимися из-за границы.

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«Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония», — говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства 18 марта.

Пожилым людям рекомендовали обращаться за помощью в совершении покупок и оплате коммунальных услуг к социальным работникам или родственникам. Также в Роспотребнадзоре напомнили о гигиене: нужно чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо, особенно рот, нос и глаза, при необходимости вместо носового платка пользоваться одноразовыми бумажными платочками и активно применять влажные салфетки для дезинфекции.

В случае проблем со здоровьем, даже не связанных с простудой, рекомендуется вызывать врача, а не идти в поликлинику.

Ранее 18 марта стало известно, что под наблюдением медиков в рамках профилактики коронавируса находятся почти 18 тыс. россиян.

По данным Роспотребнадзора, к 18 марта коронавирус диагностирован у свыше 197 тыс. людей в мире, в том числе более 81 тыс. — в Китае.

В России подтверждено 114 случаев заболевания, из них два — у граждан КНР и один — у итальянца. На территории РФ проведено более 122 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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