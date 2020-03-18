Почти 18 тыс. человек помещены под контроль в РФ из-за коронавируса

Почти 18 тыс. человек в России остаются под медицинским контролем в рамках профилактики у них коронавируса. Все граждане вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19 либо имели контакты с заболевшими. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 18 марта.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находился 56 991 человек, по состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека», — говорится на сайте ведомства.

В России на всех пунктах пропуска через границу усилен контроль. Граждане, прибывающие из стран со сложной ситуацией по коронавирусу, проходят анкетирование, после чего их помещают под медицинское наблюдение по месту жительства.

Для здоровых людей, которые должны пройти карантин, но не имеют возможности самоизолироваться, предусмотрены обсерваторы. Всего их в России свыше 400 для более 25 тыс. человек, размещение потребовалось 146 гражданам.

По данным Роспотребнадзора, к 18 марта коронавирус диагностирован у свыше 197 тыс. людей в мире, в том числе более 81 тыс. — в Китае.

В России подтверждено 114 случаев заболевания, из них два — у граждан КНР и один — у итальянца. На территории РФ проведено более 122 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По оценке немецкого Института Роберта Коха, вспышка заболевания продлится два года, при этом каждый пятый случай заболевания будет тяжелым. Специалисты отметили, что отследить цепочку заражения вирусом SARS-CoV-2 становится всё сложнее. При этом израильские медики считают, что вирус не так опасен, как предполагалось изначально.

Ранее в марте главный пульмонолог России Александр Чучалин рассказал о четырех этапах развития COVID-19, а в Роспотребнадзоре объяснили разницу между новым видом пневмонии и гриппом.