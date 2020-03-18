Прямой эфир
Сюжет:

Почти 18 тыс. человек помещены под контроль в РФ из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 18 тыс. человек в России остаются под медицинским контролем в рамках профилактики у них коронавируса. Все граждане вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19 либо имели контакты с заболевшими. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 18 марта.

Режим нераспространения: Путин проконтролировал борьбу с COVID-19
Президент рассказал о работе над экспресс-тестом и вакциной от коронавируса

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находился 56 991 человек, по состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека», — говорится на сайте ведомства.

В России на всех пунктах пропуска через границу усилен контроль. Граждане, прибывающие из стран со сложной ситуацией по коронавирусу, проходят анкетирование, после чего их помещают под медицинское наблюдение по месту жительства.

Для здоровых людей, которые должны пройти карантин, но не имеют возможности самоизолироваться, предусмотрены обсерваторы. Всего их в России свыше 400 для более 25 тыс. человек, размещение потребовалось 146 гражданам.

По данным Роспотребнадзора, к 18 марта коронавирус диагностирован у свыше 197 тыс. людей в мире, в том числе более 81 тыс. — в Китае.

В России подтверждено 114 случаев заболевания, из них два — у граждан КНР и один — у итальянца. На территории РФ проведено более 122 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По оценке немецкого Института Роберта Коха, вспышка заболевания продлится два года, при этом каждый пятый случай заболевания будет тяжелым. Специалисты отметили, что отследить цепочку заражения вирусом SARS-CoV-2 становится всё сложнее. При этом израильские медики считают, что вирус не так опасен, как предполагалось изначально.

Ранее в марте главный пульмонолог России Александр Чучалин рассказал о четырех этапах развития COVID-19, а в Роспотребнадзоре объяснили разницу между новым видом пневмонии и гриппом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля
Собянин анонсировал указ о карантине для прибывших из неблагополучных стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020