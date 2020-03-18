Прямой эфир

В Башкирии запустят производство многоразовых медицинских масок

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии начнут делать многоразовые марлевые маски для защиты от коронавируса. Об этом 18 марта сообщили «РИА Новости» со ссылкой на слова замминистра региона Максима Забелина.

Этилов комплекс: почему в магазинах так быстро закончились антисептики
На наращивание объема производства обеззараживающих средств уйдет примерно две недели

Производство стартовало 18 марта в мастерских швейной фабрики «Агидель». Выпускать их будут по три штуки в упаковке, а реализовывать — в государственных аптеках, подведомственных правительству Башкирии, отмечает телеканал «360».

По словам Забелина, если обычную маску можно использовать 2–3 часа, многоразовые маски можно использовать долго, но придется их дезинфицировать самостоятельно. Замминистра уточнил, что после нескольких часов использования такую маску необходимо постирать в теплой воде с мылом, прокипятить 10–15 минут, хорошо просушить, после чего погладить горячим утюгом при температуре не менее 120 градусов, пишет сайт kp.ru.

Чиновник добавил, что в медицинских учреждениях Башкирии есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, а в государственные аптеки поступило порядка 15 тыс. масок, пишет REGNUM.

Коронавирусная инфекция в Башкирии не зафиксирована, однако под наблюдением врачей в инфекционных больницах региона находятся 48 человек, восемь из которых — дети. У 46 госпитализированных анализ на коронавирус не подтвердился, анализы еще двоих в процессе исследования.

Эпидемия COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 179 тыс. человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тыс. скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Раскрыт худший сценарий развития пандемии коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020