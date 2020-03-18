В Башкирии запустят производство многоразовых медицинских масок

В Башкирии начнут делать многоразовые марлевые маски для защиты от коронавируса. Об этом 18 марта сообщили «РИА Новости» со ссылкой на слова замминистра региона Максима Забелина.

Производство стартовало 18 марта в мастерских швейной фабрики «Агидель». Выпускать их будут по три штуки в упаковке, а реализовывать — в государственных аптеках, подведомственных правительству Башкирии, отмечает телеканал «360».

По словам Забелина, если обычную маску можно использовать 2–3 часа, многоразовые маски можно использовать долго, но придется их дезинфицировать самостоятельно. Замминистра уточнил, что после нескольких часов использования такую маску необходимо постирать в теплой воде с мылом, прокипятить 10–15 минут, хорошо просушить, после чего погладить горячим утюгом при температуре не менее 120 градусов, пишет сайт kp.ru.

Чиновник добавил, что в медицинских учреждениях Башкирии есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, а в государственные аптеки поступило порядка 15 тыс. масок, пишет REGNUM.

Коронавирусная инфекция в Башкирии не зафиксирована, однако под наблюдением врачей в инфекционных больницах региона находятся 48 человек, восемь из которых — дети. У 46 госпитализированных анализ на коронавирус не подтвердился, анализы еще двоих в процессе исследования.

Эпидемия COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 179 тыс. человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тыс. скончались.