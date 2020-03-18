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Раскрыт худший сценарий развития пандемии коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Худшим вариантом развития пандемии COVID-19 станет превращение инфекции коронавируса в сезонное заболевание, рассказал японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро.

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Он отметил, что заболевание крайне опасно для пожилых людей. Именно среди этой категории самая высокая смертность — погибают 16–17% заболевших старше 80 лет. Кроме того, в Италии 98% всех погибших от коронавируса — люди в возрасте от 60 лет.

«И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема. Для молодых людей это не так страшно, а у пожилых заболевание сопряжено с риском для жизни», — цитирует медика 18 марта «РИА Новости».

При этом он отметил, что ограничить пенсионерам доступ в людные места не станет выходом из ситуации. Так как более молодые члены их семей могут принести инфекцию домой и заразить. При этом сами они легко переносят заболевание и в 80% случаев выздоравливают, как от обычной простуды.

Сато считает, что по этой причине ограничить посещения мест скопления людей только для пожилых членов семьи неправильно. Это правило должно стать общим для всех членов семьи.

«Там, где есть пожилые люди, я бы советовал всем членам семьи по возможности отказаться от посещения мест скопления людей. Выходить на улицу только для самого необходимого… отказаться от пользования метро, автобусами», — добавил врач.

Ранее Сато рассказал, какую стоит соблюдать дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом. По его словам, в массовое скопление людей будет не так опасно на улице, как в помещении.

Вспышка СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось по всей Европе и в большинстве стран мира, заразились более 180 тыс. человек, погибли порядка 7,5 тыс.

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