Во Франции предложили лечить коронавирус препаратом от малярии

Французская фармацевтическая компания Sanofi предложила властям страны использовать в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 препарат от малярии Plaquenil, сообщило 18 марта агентство France Press.

Компания заявила, что готова предоставить несколько миллионов доз лекарства. Этого должно хватить на лечение 300 тыс. пациентов.

Как пишет агентство, тестирование препарата против коронавируса дало обнадеживающие результаты.

По последним данным, во Франции COVID-19 заразились 7730 человек, 175 пациентов скончались. Всего в мире заражены почти 180 тыс. человек, умерли более 7 тыс.

В России к 17 марта зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Ранее китайские врачи рассказали об ошибках европейцев в лечении COVID-19.