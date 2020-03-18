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В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Мурманске из больницы самовольно ушел 68-летний член экипажа судна «Стакфелл», который был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Об 17 марта этом сообщил оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

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Отмечается, что недавно его судно прибыло из Норвегии. В инфекционную больницу мужчина попал с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

В больнице моряк сразу отказался от госпитализации, после чего был ознакомлен с постановлением Роспотребнадзора об обязательной изоляции в медучреждении. Несмотря на это пациент, никого не предупредив, вечером ушел из больницы.

К поискам мужчины подключилась полиция. Спустя несколько часов он был найден.

«В ближайшее время он будет доставлен в обсерватор», - добавили в оперштабе.

Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом коронавируса SARS-CoV-2, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 573 человек, умерли 7955, а излечились 81 691 пациентов.

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