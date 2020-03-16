Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Москве

Пациентка с подозрением на коронавирус COVID-19 сбежала из больницы в Коммунарке в «новой Москве».

Как сообщает РЕН ТВ, сбежавшую 40-летнюю женщину нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

Ранее, 15 марта, стало известно об еще одном случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. Инфицированным оказался гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Заболевший был обнаружен в Подмосковье.

Перед этим в этот же день сообщалось о четырех новых случаях инфицирования в России. Три из них выявили в Подмосковье, а один — в Тюменской области. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 64 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.